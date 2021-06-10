Вакцинация футболистов сборной Испании от COVID-19 перед Евро-2020 вызвала скандал

Футболисты сборной Испании будут вакцинированы от коронавируса перед чемпионатом Европы, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на министра здравоохранения Каролину Дариас.

"Правительство Испании приняло решение о вакцинации сборной по футболу... так же, как и с олимпийской сборной", - сказала она на пресс-конференции, назвав это решение важным и необходимым.

Как и в случае с олимпийской сборной, футболистов будут вакцинировать военные медики.

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Данному решению предшествовали большие общественные дебаты, поскольку в Испании вакцинация от COVID-19 проводится по возрастным группам (от наиболее старшей к младшей), прививают вне очереди лишь представителей определенных профессий, подверженных наибольшему риску заражения, например медиков, учителей, полицейских или пожарных.

Платформа организаций пациентов заявила несогласие с вакцинацией футболистов, поскольку "люди с хроническими заболеваниями остаются в стороне от прививочной кампании", в то время как спортсмены "не испытывают необходимости в вакцинации" в срочном порядке.

Напомним, ранее стало известно, что два игрока сборной Испании - Серхио Бускетс и Диего Льоренте – заболели коронавирусом. Перенесенный из-за пандемии с 2020 года чемпионат Европы по футболу пройдет в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Испания сыграет в группе Е вместе с Польшей, Швецией и Словакией.

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