Соперник сборной Казахстана повторил антирекорд чемпионатов Европы по футболу

Сборная Украины повторила антирекорд чемпионатов Европы по футболу, проиграв шестой матч подряд в финальных стадиях турнира, сообщает РИА Новости.

Команда Нидерландов в Амстердаме обыграла украинцев со счетом 3:2.

Это поражение стало шестым для украинской команды, в последний раз она не проигрывала на чемпионате Европы по футболу в 2012 году, победив тогда команду Швеции в первом туре группового этапа. После этого сборная Украины уступила Франции и Англии (ЕВРО-2012), на чемпионате Европы 2016 года команда проиграла все три матча группового этапа (Германии, Северной Ирландии и Польше).



До этого шесть поражений подряд в финальной стадии турнира терпела сборная Югославии в период с 1968 по 1984 год.

При этом сборная Нидерландов одержала первую за 13 лет победу в финальных турнирах чемпионатов Европы. "Оранье" не играли в финальных стадиях крупнейших турниров семь лет, пропустив Евро-2016 и чемпионат мира в 2018 году.

Следующим соперником команды Андрея Шевченко станет Северная Македония, а команда Нидерландов сыграет с австрийцами. Оба матча пройдут 17 июня.

Напомним, Украина является соперником сборной Казахстана в группе D отборочного турнира ЧМ-2022. Команды встречались в рамках третьего тура в Киеве 31 марта и сыграли вничью - 1:1. Теперь они сыграют 1 сентября в Казахстане.

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