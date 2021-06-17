Соперник сборной Казахстана одержал первую победу на Евро-2020

Сборная Украины по футболу одержала первую победу на Евро-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 17 июня, в рамках второго тура группы С подопечные Андрея Шевченко в Бухаресте на стадионе "Национальный" встречались с Северной Македонией и были сильнее со счетом 2:1.

После первого тайма украинцы вели со счетом 2:0. Сначала на 29-й минуте отличился форвард "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, а на 34-й он отдал голевой ассист форварду "Гента" Роману Яремчуку.

На 57-й минуте сборная Македонии сократила разрыв, причем со второй попытки. Защитник "Лидса" Эгзиян Алиоски получил возможность забить пенальти, но не смог этого сделать - вратарь отразил удар. Однако футболист сразу же успел на добивание.

На 84-й минуте уже сборная Украины получила шанс пробить 11-метровый. Но полузащитник "Аталанта" Руслан Малиновский с ним не справился, а на добивание никто в этой команде не успел.



(Фото: Reuters©️)

Напомним, что в первом круге обе команды потерпели поражения - Украина от Нидерландов (2:3), а Северная Македония от Австрии (1:3).

Украина является соперником сборной Казахстана в группе D отборочного раунда чемпионата мира-2022. Команды уже встречались в Киеве 31 марта и сыграли вничью - 1:1. А 1 сентября они проведут матч в Казахстане.

Кроме того, сборная Казахстана была последним соперником Северной Македонии перед стартом Евро-2020. Подопечные Талгата Байсуфинова были разгромлены со счетом 0:4.

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