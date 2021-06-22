"Сейчас он советник в "Кайрате". Бердыева предложили назначить в сборную России после провала на Евро-2020

Комментатор Геннадий Орлов в интервью "Спорт-Экспрессу" оценил работу главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова на чемпионате Европы-2020.

Россияне стартовали на Евро-2020 с поражения от Бельгии (0:3), затем была обыграна Финляндия, а в заключительном туре подопечные Черчесова крупно уступили датчанам (1:4). В итоге Россия заняла последнее место в группе и вылетела. Орлов предложил назначить на пост главного тренера Курбана Бердыева, недавно получившего работу в алматинском "Кайрате".

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"Очень грустно. Мы так ждали этот Евро. Не знаю, как такой результат повлияет на популярность футбола в нашей стране. Нам остается только болеть за сборную России. Она же наша!

Что все-таки можно изменить? Слушайте, у нас ведущий тренер Бердыев фактически без работы. Сейчас он советник в "Кайрате". Но почему он не работает в России?

Намекаю ли я на то, что Курбана Бекиевича нужно пригласить в национальную команду. В теории - а почему бы и нет? Ну он же давал результат со скромными командами, с тем же "Ростовом". Я же встречался с ним, делал интервью не так давно. Он так интересно и подробно рассказывает о футболе, так понимает все нюансы игры! Не знаю, почему его в свое время не назначили в сборную.

Я не настаиваю на отставке Черчесова. Нет, я к этому сейчас не призываю. Но просто я вам задаю вопрос: почему не востребован Бердыев? Черчесов молодец, вывел нас в четвертьфинал чемпионата мира. Но сейчас у него провал", - сказал Орлов.

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