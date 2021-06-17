Сборные Дании и Бельгии прервали матч Евро-2020 в честь пережившего остановку сердца Кристиана Эриксена

Матч второго тура группы В чемпионата Европы-2020 по футболу между сборными Дании и Бельгии на стадионе "Паркен" в Копенгагене был прерван на десятой минуте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футболисты выбили мяч в аут и остановили игру в честь датчанина Кристиана Эриксена, который в первом туре пережил остановку сердца прямо на поле. Болельщики разразились аплодисментами, а на трибунах появились баннеры в поддержку футболиста.



(Фото: Reuters©️)

Напомним, что в группе B также выступают национальные команды России и Финляндии.

Евро-2020 должен был пройти в прошлом году, но был перенесен на 2021-й из-за пандемии коронавируса. Впервые в истории турнир проходит по всему континенту в 11 городах, он завершится 11 июля. В 1/8 финала выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест.

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