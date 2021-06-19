Сборная экс-игрока "Астаны" открыла счет в матче с Францией на Евро-2020

Сборная Венгрии, за которую выступает экс-футболист "Астаны" Ласло Кляйнхайслер, первой добилась успеха в матче с Францией в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча группы F проходит в Будапеште. Хозяева открыли счет на 45+2-й минуте, когда удача улыбнулась Оттило Фиоло. На перерыв команды ушли при 1:0 в пользу венгров.
Кляйнхайслер вышел в стартовом составе. За казахстанский клуб он играл в период 2017-2018 годов.
Напомним, что в первом туре Венгрия уступила Португалии (0:3), а Франция победила Германию (1:0).
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