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Россия одержала первую победу на Евро-2020 в матче с отмененным голом и травмой одноклубника Зайнутдинова

Все решил один точный удар.

Россия одержала первую победу на Евро-2020 в матче с отмененным голом и травмой одноклубника Зайнутдинова
Фото: Reuters©
Новости спорта Сборные Евро-2020
0
Чемпионат Европы по футболу
Тур 2
Финляндия - Россия 0:1

Голы: Миранчук, 45 (0:1)

Нереализованные:

Турнирная таблица

Россия выиграла у Финляндии во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча квартета В проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Хотя первыми успеха добились финны, когда на пятой минуте отличился Йоэль Похьянпало. Однако взятие ворот было отменено из-за офсайда, за что российские болельщики должны благодарить систему VAR.

При этом на 25-й минуте команда Станислава Черчесова потеряла Марио Фернандеса - партнер Бахтиера Зайнутдинова по ЦСКА неудачно приземлился на газон после верховой борьбы, вследствие чего его заменил Вячеслав Караваев.

А в компенсированное время, на 45+2-й минуте, Алексей Миранчук огорчил голкипера номинальных хозяев Лукаса Градецки. Что и говорить, полузащитник "Аталанты" сыграл превосходно, продемонстрировав высокое индивидуальное мастерство.

После перерыва могли забить как одни, так и другие. Но игрокам явно не хватало точности и фарта в завершающей фазе атак. 

Таким образом, Россия набирает три очка и выходит на второе место в группе, тогда как Финляндия располагается на третьей строчке.

Следующую игру россияне проведут с Данией 21 июня, а финны в этот день встретятся с Бельгией.

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Метки:
Евро-2020 Сборная России по футболу

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