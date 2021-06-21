Прямая трансляция матчей Украина - Австрия, Россия - Дания и еще двух игр на Евро-2020

Сегодня, 21 июня, пройдут очередные матчи третьего тура чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сыграют Северная Македония - Нидерланды (22:00), Украина - Австрия (22:00), Россия - Дания (01:00) и Финляндия - Бельгия (01:00).
Первую и четвертую игру покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. Оставшиеся матчи покажет Qazaqstan.
С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
Ранее в других встречах третьего тура Италия обыграла Уэльс (1:0), а Швейцария выиграла у Турции (3:1).
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