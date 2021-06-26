Прямая трансляция матчей 1/8 финала Евро-2020 Уэльс - Дания и Италия - Австрия

Сегодня, 26 июня, пройдут два матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сыграют Уэльс - Дания (Амстердам, начало - в 22:00 по времени Нур-Султана) и Италия - Австрия (Лондон, 01:00).
Первую игру в прямом эфире покажет Qazaqstan. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. Вторую покажет Qazsport.
Напомним, что победитель матча Уэльс - Дания в 1/4 финала сыграет с сильнейшим в паре Нидерланды - Чехия, а счастливчик встречи Италия - Австрия встретится с лучшим из пары Бельгия - Португалия.
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