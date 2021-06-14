"Покажите матч Черчесову!". Россиянам поставили в пример соперника сборной Казахстана на Евро-2020

Российские футбольные фанаты отреагировали на поражение Украины в матче с командой Нидерландов на Евро-2020, сообщает Р-Спорт.

Украинцы уступили сборной Нидерландов со счетом 2:3 в матче первого тура группового этапа. Встреча проходила в Амстердаме.

В официальном Instagram-аккаунте Евро-2020 и на платформе Twitter болельщики российской сборной отмечали достойную игру украинцев и хотели бы видеть такую же самоотдачу от команды Станислава Черчесова.

- "Браво! Украина ничем не уступила в матче против такой сильной команды... В отличие от России", - написал b.n__95;



- "Украинцы достойно отыграли. С трудом могу представить, что в России где-то искренне радуются их поражению и наливают бесплатно пиво", - считает rex_rusiae;



- "Украина сыграла вполне недурно. Поглядим, что покажут против австрийцев и северо-македонцев. Еще бы наши против датчан и финнов выложилась на все 100", - оценил игру команды Андрея Шевченко siegfried_de_lowe;



- "Великолепная игра. Украина может гордиться своей сборной. Завидно, ведь наша сборная и близко не играла так, как рвали сегодня украинцы", - оценила матч IIFenomenoVero;



- "Покажите сборной России и Черчесову сегодняшний матч, чтобы они поняли, как выглядит достойная борьба на поле! Проиграть можно, но не бороться нельзя" - сравнил сборную Украины с командой Черчесова Hamurabbiii;



- "По сравнению с нашими - небо и земля. Украина до конца играла в свой футбол и выглядела не стыдно. А наши...", - задумалась khmarachosy;



- "Братья, спасибо за поддержку", - написал украинский болельщик sasha_odessa_chornomorets.

Напомним, Украина является соперником сборной Казахстана в группе D отборочного турнира ЧМ-2022. Команды встречались в рамках третьего тура в Киеве 31 марта и сыграли вничью - 1:1. Теперь они сыграют 1 сентября в Казахстане.

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