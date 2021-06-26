Определился первый четвертьфиналист Евро-2020

Сборная Дании по футболу стала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче 1/8 финала, прошедшем на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме (Нидерланды), подопечные Каспера Юльманна обыграли команду Уэльса со счетом 4:0. В составе датчан дубль оформил Каспер Дольберг (27-я и 48-я минуты), еще по разу отличились Йоаким Мехле (88-я) и Мартин Брейтуэйт (95+).
При этом валлийцы доигрывали в меньшинстве - на 90-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Гарри Уилсон.
За выход в полуфинал Евро-2020 Дания сыграет с победителем пары Чехия - Нидерланды.
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