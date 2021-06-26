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Определился первый четвертьфиналист Евро-2020

Определился первый четвертьфиналист Евро-2020
Фото: Reuters©
Новости спорта Сборные Евро-2020
0
Чемпионат Европы по футболу
1/8 финала
Уэльс - Дания 0:4

Голы: Дольберг, 27 (0:1) ; Дольберг, 48 (0:2) ; Меле, 88 (0:3) ; Брейтвейт, 94 (0:4)

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Сборная Дании по футболу стала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче 1/8 финала, прошедшем на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме (Нидерланды), подопечные Каспера Юльманна обыграли команду Уэльса со счетом 4:0. В составе датчан дубль оформил Каспер Дольберг (27-я и 48-я минуты), еще по разу отличились Йоаким Мехле (88-я) и Мартин Брейтуэйт (95+).

При этом валлийцы доигрывали в меньшинстве - на 90-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Гарри Уилсон.

За выход в полуфинал Евро-2020 Дания сыграет с победителем пары Чехия - Нидерланды.

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Метки:
Евро-2020 Дания

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