Определились все пары 1/8-й финала Евро-2020

На чемпионате Европы по футболу определились все пары первого раунда плей-офф, сообщает корреспондент Vesti.kz. По итогам группового раунда в 1/8-ю вышли 16 команд.
Пары 1/8-й финала Евро-2020:
Уэльс - Дания
Италия - Австрия
Нидерланды - Чехия
Бельгия - Португалия
Хорватия - Испания
Франция - Швейцария
Англия - Германия
Швеция - Украина
Матчи за выход в четвертьфинал пройдут 26, 27, 28 и 29 июня.
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