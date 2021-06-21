"Они такие мерзотные". В России отреагировали на самоуверенность футболистов Дании перед матчем Евро-2020

Футболисты сборной Дании Юссуф Поульсен, Янник Вестергор и Андреас Сков Ольсен перед матчем против России в третьем туре Евро-2020 признались, что уверены в победе и собираются решить задачу по выходу из группы. Но в России их слова понравились далеко не всем, сообщает Eurosport.

"Это единственное, что может нам помочь выйти из группы. Уверен, если мы приблизимся к чему-то, похожему на то, что было с Бельгией, одержим победу в понедельник. Если не сможешь обыграть такую ​​команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше. Мы в том положении, когда все еще можем осуществить наши мечты и надежды на этот турнир", - сказал Поульсен.

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко не подбирал выражений - слова датчан его, кажется, очень задели.

"Наша страна впервые выиграла трофей, когда люди в Дании сравнивали футбол с Африкой и пингвинами. Датчане всегда дерзкие и наглые, пока им по жопе не нахлопают. Единственное, ради объективности стоит отметить: футболисты сборной Дании играют в ведущих европейских клубах, а у нас таких два: один играет, второй лавку протирает.

Допускаю, что самоуверенные высказывания - это психологический момент. Они ж такие мерзотные. В Дании даже отказались впускать наших болельщиков - выжимают максимум из любой ситуации, которая возможна. Посмотрим, получится или нет. Мечтаю, чтобы у них ничего не получилось, и они без шансов улетели с последнего места", - сказал Червиченко.

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков также дал оценку словам игроков сборной Дании.

"Раньше тренеры показывали вырезки из газет перед матчем - говорят, что это действует. Может быть, для российской сборной высказывания датчан послужат лишней мотивацией. Хотя, возможное участие в 1/8 Евро - это и есть огромная мотивация. Подобные тренерские приемы прошли мимо меня. Считаю, что показывать подобные слова футболистам и пытаться таким образом мотивировать - это в пользу бедных: стимул либо есть, либо его нет. Лично для меня это не служило бы мотивацией", - заявил Широков.

Напомним, что матч Россия - Дания пройдет в ночь на 22 июня. Начало - в 01:00 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна по этой ссылке. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

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