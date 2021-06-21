Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Все про ЕВРО-2020 Все про ОЛИМПИАДУ-2020 Турнир EFC 37 в Алматы
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Они такие мерзотные". В России отреагировали на самоуверенность футболистов Дании перед матчем Евро-2020

"Они такие мерзотные". В России отреагировали на самоуверенность футболистов Дании перед матчем Евро-2020
Юссуф Поульсен. Фото: "СЭ"©
Новости спорта Сборные Евро-2020
0

Футболисты сборной Дании Юссуф Поульсен, Янник Вестергор и Андреас Сков Ольсен перед матчем против России в третьем туре Евро-2020 признались, что уверены в победе и собираются решить задачу по выходу из группы. Но в России их слова понравились далеко не всем, сообщает Eurosport.

"Это единственное, что может нам помочь выйти из группы. Уверен, если мы приблизимся к чему-то, похожему на то, что было с Бельгией, одержим победу в понедельник. Если не сможешь обыграть такую ​​команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше. Мы в том положении, когда все еще можем осуществить наши мечты и надежды на этот турнир", - сказал Поульсен.

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко не подбирал выражений - слова датчан его, кажется, очень задели.

"Наша страна впервые выиграла трофей, когда люди в Дании сравнивали футбол с Африкой и пингвинами. Датчане всегда дерзкие и наглые, пока им по жопе не нахлопают. Единственное, ради объективности стоит отметить: футболисты сборной Дании играют в ведущих европейских клубах, а у нас таких два: один играет, второй лавку протирает.

Допускаю, что самоуверенные высказывания - это психологический момент. Они ж такие мерзотные. В Дании даже отказались впускать наших болельщиков - выжимают максимум из любой ситуации, которая возможна. Посмотрим, получится или нет. Мечтаю, чтобы у них ничего не получилось, и они без шансов улетели с последнего места", - сказал Червиченко.

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков также дал оценку словам игроков сборной Дании.

"Раньше тренеры показывали вырезки из газет перед матчем - говорят, что это действует. Может быть, для российской сборной высказывания датчан послужат лишней мотивацией. Хотя, возможное участие в 1/8 Евро - это и есть огромная мотивация. Подобные тренерские приемы прошли мимо меня. Считаю, что показывать подобные слова футболистам и пытаться таким образом мотивировать - это в пользу бедных: стимул либо есть, либо его нет. Лично для меня это не служило бы мотивацией", - заявил Широков.

Напомним, что матч Россия - Дания пройдет в ночь на 22 июня. Начало - в 01:00 по времени Нур-Султана. Трансляция будет доступна по этой ссылке. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

Спонсор рубрики "Евро-2020" - Parimatch, онлайн-букмекер №1 в Казахстане. В период Евро-2020 компания разыграет четыре авто и призы на 50 миллионов тенге. Розыгрыши авто и других подарков будут проходить каждую неделю. Для участия необходимо сделать ставку от 2000 тенге с коэффициентом не ниже 1,8.

Участвовать в акции

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Евро-2020 Сборная России по футболу Дания

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 10:19
Футбол
"Они такие мерзотные". В России отреагировали на самоуверенность футболистов Дании перед матчем Евро-2020 "Они такие мерзотные". В России отреагировали на самоуверенность футболистов Дании перед матчем Евро-2020
Сегодня , 09:20
Футбол
Прямая трансляция матчей Украина - Австрия, Россия - Дания и еще двух игр на Евро-2020 Прямая трансляция матчей Украина - Австрия, Россия - Дания и еще двух игр на Евро-2020
Сегодня , 08:03
Футбол
Капитан сборной Турции извинился за позорное выступление на Евро-2020 Капитан сборной Турции извинился за позорное выступление на Евро-2020
Сегодня , 07:46
Футбол
Экс-игрок "Кайрата" Аршавин определил лучший гол на Евро-2020 Экс-игрок "Кайрата" Аршавин определил лучший гол на Евро-2020
Вчера , 23:51
Футбол
Швейцария обыграла Турцию, но не смогла сместить Уэльс и выйти в плей-офф со второго места в группе на Евро-2020 Швейцария обыграла Турцию, но не смогла сместить Уэльс и выйти в плей-офф со второго места в группе на Евро-2020
Вчера , 23:50
Футбол
Сборная Италии обыграла Уэльс и заняла первое место в группе на Евро-2020 Сборная Италии обыграла Уэльс и заняла первое место в группе на Евро-2020
Вчера , 23:11
Футбол
Лучший игрок сборной Северной Македонии завершит карьеру после матча с Нидерландами на Евро-2020 Лучший игрок сборной Северной Македонии завершит карьеру после матча с Нидерландами на Евро-2020
Вчера , 20:54
Футбол
Стали известны стартовые составы Италии и Уэльса на матч третьего тура Евро-2020 Стали известны стартовые составы Италии и Уэльса на матч третьего тура Евро-2020
Вчера , 19:55
Футбол
Врачи не выявили проблем со здоровьем у футболиста сборной Венгрии Салаи Врачи не выявили проблем со здоровьем у футболиста сборной Венгрии Салаи
Вчера , 17:42
Футбол
Италия может установить рекорд чемпионатов Европы Италия может установить рекорд чемпионатов Европы
Вчера , 15:10
Футбол
Торган Азар не поможет сборной Бельгии в матче с Финляндией на Евро-2020 Торган Азар не поможет сборной Бельгии в матче с Финляндией на Евро-2020
Вчера , 12:02
Футбол
Прямая трансляция матчей Италия - Уэльс и Швейцария - Турция на Евро-2020  Прямая трансляция матчей Италия - Уэльс и Швейцария - Турция на Евро-2020 
Вчера , 11:45
Футбол
Названы результаты матчей Евро-2020 Италия - Уэльс и Швейцария - Турция Названы результаты матчей Евро-2020 Италия - Уэльс и Швейцария - Турция
Вчера , 09:56
Футбол
"Наш план сработал". Левандовски разобрал спасение Польши в матче против Испании на Евро-2020 "Наш план сработал". Левандовски разобрал спасение Польши в матче против Испании на Евро-2020
Вчера , 03:10
Футбол
Испания не забила пенальти и упустила победу над Польшей на Евро-2020 Испания не забила пенальти и упустила победу над Польшей на Евро-2020
19 июня, 23:53
Футбол
Германия обыграла Португалию в матче с шестью голами на Евро-2020 Германия обыграла Португалию в матче с шестью голами на Евро-2020
19 июня, 22:19
Футбол
Экс-легионер "Астаны" признан лучшим игроком матча с Францией на Евро-2020 Экс-легионер "Астаны" признан лучшим игроком матча с Францией на Евро-2020
19 июня, 21:36
Футбол
Гризманн вышел на третье место в списке бомбардиров чемпионатов Европы Гризманн вышел на третье место в списке бомбардиров чемпионатов Европы
19 июня, 20:56
Футбол
Венгрия сотворила сенсацию в матче с Францией на Евро-2020 Венгрия сотворила сенсацию в матче с Францией на Евро-2020
19 июня, 19:57
Футбол
Сборная экс-игрока "Астаны" открыла счет в матче с Францией на Евро-2020 Сборная экс-игрока "Астаны" открыла счет в матче с Францией на Евро-2020
19 июня, 13:47
Футбол
Прямая трансляция матчей Венгрия - Франция, Португалия - Германия и Испания - Польша на Евро-2020 Прямая трансляция матчей Венгрия - Франция, Португалия - Германия и Испания - Польша на Евро-2020
19 июня, 12:55
Футбол
В конкурсе от 1xBet уже можно делать прогнозы на третий тур Евро-2020! И выиграть призы В конкурсе от 1xBet уже можно делать прогнозы на третий тур Евро-2020! И выиграть призы
19 июня, 12:04
Футбол
Назван наиболее вероятный результат матча Евро-2020 Португалия - Германия Назван наиболее вероятный результат матча Евро-2020 Португалия - Германия
19 июня, 02:48
Футбол
Англия сыграла вничью с Шотландией на Евро-2020 Англия сыграла вничью с Шотландией на Евро-2020
18 июня, 23:54
Футбол
Чехия упустила победу над Хорватией и не смогла досрочно выйти в плей-офф Евро-2020 Чехия упустила победу над Хорватией и не смогла досрочно выйти в плей-офф Евро-2020
18 июня, 20:51
Футбол
Словакия проиграла Швеции из-за ошибки вратаря и не смогла досрочно выйти в плей-офф Евро-2020 Словакия проиграла Швеции из-за ошибки вратаря и не смогла досрочно выйти в плей-офф Евро-2020
18 июня, 13:56
Футбол
Место проведения финала Евро-2020 может быть перенесено Место проведения финала Евро-2020 может быть перенесено
18 июня, 13:40
Футбол
Назван победитель матча Англия - Шотландия на Евро-2020 Назван победитель матча Англия - Шотландия на Евро-2020
18 июня, 11:47
Футбол
Прямая трансляция матчей Швеция - Словакия, Хорватия - Чехия и Англия - Шотландия на Евро-2020 Прямая трансляция матчей Швеция - Словакия, Хорватия - Чехия и Англия - Шотландия на Евро-2020
18 июня, 02:52
Футбол
Нидерланды обыграли Австрию и вышли в плей-офф Евро-2020 Нидерланды обыграли Австрию и вышли в плей-офф Евро-2020
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика