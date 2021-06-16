Одноклубника Зайнутдинова унесли на носилках с поля в матче Евро-2020

Защитник ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес был заменен на 25-й минуте матча с Финляндией в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игрок неудачно упал после верховой борьбы, в результате чего его унесли на носилках с поля. Вместо него вышел Вячеслав Караваев.

После первого тайма счет 1:0 в пользу россиян.

Отметим, что за ЦСКА также выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.

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