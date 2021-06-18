Нидерланды обыграли Австрию и вышли в плей-офф Евро-2020

Нидерланды оказались сильнее Австрии во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол зрители увидели на 11-й минуте с пенальти, который был назначен за фол Давида Алабы против Дензела Дюмфриса. К "точке" подошел Мемфис Депай и пробил точно по цели - Даниэль Бахманн хоть и угадал направление удара, но до мяча не дотянулся.

После этого взятия ворот нидерландцы немного успокоились, вследствие чего австрийцы отодвинули игру от своих ворот. Но все равно последующие атаки нидерландской команды выглядели более опасными. На 40-й минуте Депай мог оформить дубль, но из убойной позиции пробил выше ворот.

После перерыва подопечные Франка де Бура продолжили играть в атакующем ключе. В некоторых эпизодах австрийцам откровенно везло. И все же на 67-й минуте их оборона дрогнула во второй раз, "оранжевые" организовали быструю контратаку, в ходе которой Дониэлл Мален не пожадничал и отдал пас Дензелу Дюмфрису, забивавшему практически в пустые ворота.

В оставшееся время до финального свистка нидерландцы удержали комфортное преимущество, благодаря чему сохранили лидерство в квартете С и с шестью очками вышли в плей-офф турнира. За ними расположились Украина и Австрия, набравшие по три очка, тогда как на последней строчке с двумя поражениями в пассиве оказалась Северная Македония, потерявшая все шансы на выход из группы.

В третьем туре, 21 июня, сыграют Северная Македония - Нидерланды, Украина - Австрия.

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