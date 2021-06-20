Названы результаты матчей Евро-2020 Италия - Уэльс и Швейцария - Турция

Сегодня, 20 июня, на Евро-2020 стартует третий тур группового этапа и первыми сыграют команды из группы А: Италия - Уэльс (Олимпико, Рим) и Швейцария - Турция (Олимпийский, Баку). Обе игры начнутся в 22:00 по времени Нур-Султана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Букмекерская компания Parimatch выставила на эти матчи следующие коэффициенты:

Победа Италии - 1.55, ничья - 3.85, победа Уэльса - 8.20. Наиболее вероятный результат этого матча счет 1-0 в пользу Италии. Коэффициент на это событие 5.30.

Победа Швейцарии - 1.73, ничья- 3.90, победа Турции - 5.20. Наиболее вероятный результат ничья 1-1 - коэффициент на это событие 7.70.

Напомним, сборная Италии набрала шесть очков и уже гарантировала себе место в плей-офф. На второй строчке в группе Уэльс - четыре балла, на третьей - Швейцария (1 балл) и на четвертой - Турция (0). Со всеми группами Евро-2020 можно ознакомиться здесь.

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