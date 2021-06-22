Названа сумма призовых сборной России за провальное выступление на Евро-2020

Стало известно, какую сумму призовых сборная России по футболу получит за участие на чемпионате Европы-2020.

Как сообщает РБК, Россия заработала 10,75 миллиона евро. Столько выплатит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Российскому футбольному союзу (РФС) по итогам группового этапа турнира. Гарантированный гонорар всем участникам Евро составляет 9,75 миллиона. За победу команды получают еще по 1,5 миллиона, а за ничью - 750 тысяч.

На групповом этапе сборная России потерпела два разгромных поражения - от Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победила Финляндию (1:0). В результате команда Станислава Черчесова заняла последнее место в группе и завершила выступление на Евро-2020.

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В случае выхода в 1/8 финала сборная заработала бы на два миллиона евро больше, в 1/4 финала – еще на 3,25 миллиона евро больше, в 1/2 финала – еще на пять миллионов евро больше. В случае выхода в финал команда получила бы еще семь миллионов евро, а в случае победы - десять миллионов евро.

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