Назван победитель матча Англия - Шотландия на Евро-2020

Сегодня, 18 июня, состоятся еще три матча второго тура группового этапа Евро-2020, в которых в 19:00 сыграют Швеция и Словакия (Газпром Арена, Санкт-Петербург), в 22:00 - Хорватия и Чехия (Хэмпден Парк, Глазго), в 01:00 - Англия и Шотландия (Уэмбли, Лондон), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Букмекерская компания Parimatch выставила на эти матчи следующие коэффициенты:
Победа Швеции - 1.92, ничья - 3.45, победа Словакии - 4.70;
Победа Хорватии - 2.28, ничья - 3.30, победа Чехии - 3.50;
Победа Англии - 1.30, ничья - 5.30, победа Шотландии - 14.00.
Все коэффициенты на матчи Евро-2020 можно найти здесь.
Напомним, Англия, Шотландия, Чехия и Хорватия выступают в группе D, а Швеция и Словакия играют в группе Е вместе с Испанией и Польшей.
Спонсор рубрики "Евро-2020" - Parimatch, онлайн-букмекер №1 в Казахстане. В период Евро-2020 компания разыграет четыре авто и призы на 50 миллионов тенге. Розыгрыши авто и других подарков будут проходить каждую неделю. Для участия необходимо сделать ставку от 2000 тенге с коэффициентом не ниже 1,8.