Назван наиболее вероятный результат матча Евро-2020 Португалия - Германия

Сегодня, 19 июня, на Евро-2020 состоятся оставшиеся три матча второго тура группового этапа. В 19:00 сыграют Венгрия и Франция (Пушкаш Арена, Будапешт) в 22:00 - Португалия и Германия (Альянц-Арена, Мюнхен) и в 01:00 - Испания и Польша (Олимпико де Севилья - Ла Картуха, Севилья), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Букмекерская компания Parimatch оценила шансы на победу Германии и Португалии, а также выставила коэффициенты на другие матчи:

Победа Венгрии - 14.00, ничья - 5.90, победа Франции - 1.28;

Победа Португалии - 3.40, ничья - 3.25, победа Германии - 2.35;

Победа Испании - 1.36, ничья - 5.30, победа Польши - 9.50.

Наиболее вероятным результатом матча Португалия - Германия называется ничья - 1:1. Коэффициент на это событие равен 6.60. Все коэффициенты на матчи Евро-2020 можно найти здесь.

Напомним, Испания и Польша играют в группе Е вместе с командами Швеции и Словакии. А Франция, Португалия, Германия и Венгрия выступают в группе F.

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