"Наш план сработал". Левандовски разобрал спасение Польши в матче против Испании на Евро-2020

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал матч против Испании на Евро-2020, в котором он спас свою команду от поражения. Форвард отметил, что получилось неплохо обороняться.

"Мы играли хорошо. Допустили несколько ошибок как в обороне, так и в нападении, но в целом выглядели гораздо лучше, чем в матче со Словакией. Почему? Я думаю, что в первой игре мы хотели играть в красивый футбол и много атаковать. Мы сосредоточились на этом и позабыли о других аспектах игры. Мы знали, что в игре с Испанией нам придется много обороняться, и у нас это неплохо получилось. Наш план сработал", - цитирует Левандовски сайт УЕФА.

Напомним, матч в группы Е завершился со счетом 1:1. Испанцы вели, но Левандовски сравнял. Поляки идут последними в квартете.

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