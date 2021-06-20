Испания не забила пенальти и упустила победу над Польшей на Евро-2020

Футболисты сборной Испании сыграли вничью с командой Польши в матче группового этапа чемпионата Европы.
Встреча группы E, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 1:1.
Испанцы вышли вперед на 25-й минуте благодаря голу Альваро Мораты, но на 54-й минуте счет сравнял капитан сборной Польши Роберт Левандовски.
На 58-й минуте нападающий сборной Испании Жерар Морено не реализовал пенальти, попав в штангу.
Польская команда набрала первое очко на Евро-2020. Сборная Испании завершила вничью второй матч подряд.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!