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"Мы чужие на этом празднике". Фанаты шокированы разгромом сборной России на Евро-2020

Они раскритиковали команду и Черчесова.

"Мы чужие на этом празднике". Фанаты шокированы разгромом сборной России на Евро-2020
Фото: Eurosport©
Новости спорта Сборные Евро-2020
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Российские болельщики раскритиковали сборную своей страны после разгромного поражения от Бельгии на Евро-2020, передают РИА Новости.

В своем стартовом матче на турнире команда проиграла со счетом 0:3. Отмечается, что фанаты шокированы таким результатом. Они раскритиковали сборную России в соцсетях.


"Вы не играли за нас", - написал mechtavoenkomata;

"Черчесова в отставку", - призвал уволить тренера dmitry86p;

"Оборона и вратарь показали свой класс... На таком уровне он нулевой. С такой игрой будет тяжело хотя бы одно очко взять в группе", - считает ramzesss83;

"Здесь есть хоть один человек, который увидел хоть какую-то игру команды? Что вообще в голове у Черчесова?" - не поняла главного тренера nika_kul;

"Бельгия играла с дворовой командой", - не впечатлился denis_stark;

"Верните людям деньги за билеты на этот недофутбол", - потребовал
s.v.shubey;

"Мы чужие на этом празднике. Команда столько лет играет в один и тот же футбол. Закинули, поборолись и все. Непонятно, как они собираются выигрывать", - не верит в команду imofey77c;

"Зато у нас Черчесов в пятерке самых высокооплачиваемых тренеров турнира", - съязвил valery_gn.

Следующий матч на Евро сборная России проведет 16 июня в Санкт-Петербурге против Финляндии . 

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Метки:
Сборная России по футболу Евро-2020 Бельгия

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