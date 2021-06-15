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В конкурсе от 1xBet доступен второй тур! Здесь нужно угадать результаты матчей Евро-2020

Победители получат призы.

В конкурсе от 1xBet доступен второй тур! Здесь нужно угадать результаты матчей Евро-2020
Фото: Reuters©
Новости спорта Сборные Евро-2020
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Завтра, 16 июня, на чемпионате Европы по футболу стартует второй тур. В связи с этим в "Конкурсе прогнозов", который совместно проводят Vesti.kz и букмекерская компания 1xBet.kz, доступны матчи второго тура. 

В "Конкурсе прогнозов" можно почувствовать себя футбольным оракулом и попытаться угадать исход матчей Евро-2020. За правильно угаданный счет начисляется: 3 балла - за точный прогноз результата матча, 2 балла - за угаданный исход матча и разницу мячей, 1 балл - за угаданный исход матча. Очки за верный прогноз результата центрального матча тура удваиваются. Более подробные правила здесь

В конкурсе имеют право участвовать все зарегистрированные пользователи портала Vesti.kz, являющиеся резидентами РК. Важно: отправлять прогноз на матч нужно не позднее чем за час до его начала. 

УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ ПРОГНОЗОВ

За призы от букмекерской компании 1xBet смогут побороться те, кто поставит галочку в поле "Бороться за призы от 1xBet", а также введет свой ID, который выдается при регистрации на сайте 1xВet.kz, и другие анкетные данные. При этом, если вы решили участвовать в борьбе за призы уже по ходу конкурса, ваши предыдущие результаты будут обнулены. Чтобы такого не случилось, галочку нужно ставить сразу, когда вы решили принять участие в "Конкурсе прогнозов от 1xBet"!

Важно! Условия участия в "Конкурсе прогнозов от 1xBet":

- участвуют только активные на 1xBet аккаунты;
- аккаунты, злоупотребляющие бонусной программой, допускаться к участию в конкурсе не будут;
- участники конкурса должны быть старше 21 года;
- личные данные в аккаунте 1xBet должны быть заполнены полностью.

В случае победы в "Конкурсе прогнозов" призы от 1xBet выдаются только тем участникам, кто достиг 21-летия.

У "Конкурса прогнозов" Евро-2020 будут семь туров: три - в рамках группового этапа и четыре - в плей-офф. Для прогнозов уже доступен не только второй тур конкурса, но и третий: 

2-й тур. Центральный матч: Португалия - Германия >>>

3-й тур. Центральный матч: Португалия - Франция >>>

Победителем конкурса является участник, набравший наибольшее количество очков по итогам всех туров конкурса. Он получит приз - телефон Samsung Galaxy A71 128GB Black 2020.

Участник, ставший вторым, получит повербанк, а третьим - рюкзак. Занявшие с 4-го по 10-е места будут награждены фрибетами по 10 тысяч тенге в виде промокода.

Если победителем или призером "Конкурса прогнозов" стал участник, не присоединившийся к борьбе за призы от 1xBet, то призы от букмекерской компании 1xBet  получат следующие из тех, кто поставил галочку в поле "Бороться за призы от 1xBet ", а также кто ввел свой ID, который выдается при регистрации на сайте 1xBet. 

Победители и призеры "Конкурса прогнозов" будут названы 15 июля. Напоминаем, что, согласно законодательству Казахстана, иметь счета в букмекерских конторах могут лица старше 21 года. 

Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их в комментариях к этой новости.

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Метки:
Букмекеры Конкурс прогнозов Конкурс
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