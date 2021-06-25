Клубы КПЛ нацелились на футболиста главного открытия Евро-2020

Полузащитник сборной Венгрии и клуба "Пакш" Янош Хан может перебраться в Казахстан уже этим летом. По данным источника, к нему есть интерес со стороны нескольких команд.

При этом не уточняется их название.

Янош Хан был в заявку национальной команды на Евро-2020, но не сыграл ни одного матча на групповом этапе, хотя выходил на поле в товарищеских играх в рамках подготовки к континентальному турниру.

В квартете F венгры стали четвертыми, набрав два очка. На старте они проиграли Португалии (0:3), после чего сыграли вничью с Францией (1:1) и Германией (2:2). Обозреватель France Football назвал Венгрию главным открытием группового раунда.

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