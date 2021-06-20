Италия может установить рекорд чемпионатов Европы

Сегодня, 20 июня, сборная Италии по футболу, гарантировавшая себе выход в плей-офф чемпионата Европы, встретится в матче третьего тура с Уэльсом.

И как пишет "Спорт-Экспресс", команда Роберто Манчини, которая разгромила в первых турах турков (3:0) и швейцарцев (3:0), может установить рекорд турнира, если добьется третьей крупной победы подряд.

Ранее с максимальным результатом из группы Евро выходили девять команд, а лучшую разность мячей записали на свой счет голландцы, которые в 2008 году разгромили итальянцев (3:0) и французов (4:1), а также забили два безответных гола в ворота сборной Румынии.

Прямая трансляция матчей Италия - Уэльс и Швейцария - Турция на Евро-2020

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