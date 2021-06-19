Германия обыграла Португалию в матче с шестью голами на Евро-2020

Сборные Португалии и Германии выдали увлекательный матч во втором туре группового этапа чемпионата Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 4:2 в пользу номинальных хозяев. Хотя началась она неудачно для последних, так как их уже на 15-й минуте огорчил лидер португальцев Криштиану Роналду. Однако немецкая сборная не только отыгралась, но и вышла вперед, причем сделала это до перерыва благодаря автоголам Рубена Диаша и Рафаэля Геррейро на 35-й и 39-й минутах соответственно.

После перерыва у победителей голами на 51-й и 60-й минутах отметились Кай Хаверц и Робин Госенс, а в составе проигравших мяч на 67-й минуте в свой актив занес Диогу Жота.





Как итог, Германия одержала первую победу на турнире, а Португалия потерпела первое поражение.

Напомним, что в первом туре Венгрия уступила Португалии (0:3), а Франция победила Германию (1:0).

В третьем туре, 23 июня, сыграют Франция - Португалия, Венгрия - Германия. С турнирным положением команд в группе F можно ознакомиться здесь.

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