Гарет Бэйл не реализовал пенальти, но сделал два ассиста и Уэльс выиграл первый матч на Евро-2020

Сборная Уэльса одержала первую победу в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче второго тура в Баку валлийцы победили Турцию со счетом 2:0.

Игра шла на встречных курсах, хотя более интересно в атаке смотрелись футболисты Уэльса. Очень активно действовал Аарон Рэмзи, который за свои старания был вознагражден на 42-й минуте, когда откликнулся на передачу Гарета Бэйла и переиграл в ближнем бою голкипера турецкой команды Угурджана Чакыра.

Во втором тайме продолжилась игра с открытым забралом. В одном из эпизодов форвард номинальных хозяев Бурак Йылмаз мог сравнять счет, но из убойной позиции пробил выше ворот.

Впрочем, и валлийцы имели шанс забить второй мяч и тем самым лишить себя нервной концовки - на 61-й минуте Гарет Бэйл заработал пенальти, который решил сам исполнить, но пробил мимо цели.





Несмотря на это, Уэльс все же добился своего. Правда, случилось это в компенсированное время - на 90+5-й минуте после розыгрыша углового с передачи Бэйла отличился Коннор Робертс.

Таким образом, победа позволила Уэльсу набрать четыре очка и подняться на первое место в группе А, в то время как Турция с двумя поражениями в пассиве осела в подвале таблицы.

Следующую игру Уэльс проведет с Италией 20 июня, а Турция в этот день сыграет со Швейцарией.

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