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Футболисты сборной Хорватии отказались преклонять колено перед матчами Евро

Там считают, что есть и другие способы для борьбы с расизмом.

Футболисты сборной Хорватии отказались преклонять колено перед матчами Евро
Фото: Reuters©
Новости спорта Сборные Евро-2020
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Футболисты сборной Хорватии не будут вставать на колено перед матчами чемпионата Европы. Об этом в интервью BBC рассказал капитан команды Лука Модрич.

"Мы не собираемся вставать на колено. На это нет никакой особенной причины. Мы просто обсудили этот вопрос вместе с партнерами и приняли такое решение, но это не значит, что мы поддерживаем расизм или дискриминацию в футболе", - отметил Модрич.

Капитан сборной Хорватии считает, что есть и другие способы для борьбы с расизмом. "Мы не считаем, что таким образом поможем решить проблему", - подытожил он.

Названы главные фавориты Евро-2020

10 июня Союз европейских футбольных ассоциаций призвал болельщиков проявлять уважение к акции в поддержку движения Black Lives Matter на матчах чемпионата Европы. В организации заявили, что "любой игрок, который призывает к равенству между людьми, преклонив колено, будет иметь право сделать это".

Акция, в рамках которой футболисты по всему миру преклоняют колено, связана с движением против расизма Black Lives Matter. Участники BLM требуют системных изменений и считают, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицейским связано с расистскими предубеждениями в обществе.

Сборная Хорватии сыграет в матче первого тура группового этапа Евро-2020 с командой Англии. Встреча состоится завтра, 13 июня.

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Метки:
Евро-2020 Хорватия

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