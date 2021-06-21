Евро-2020: Австрия вышла в плей-офф, Украина почти без шансов, Нидерланды наслаждаются триумфом 

Сборная Австрии по футболу вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающем матче группы С команда встречалась с Украиной и одержала победу со счетом 1:0. Автором гола стал полузащитник "Хоффенхайма" Кристоф Баумгартнер, отличившийся на 21-й минуте.

Набранные три очка позволили Австрии занять второе место группы С и оформить выход в 1/8 финала. Причем Украине для этого достаточно было сыграть вничью. Подопечные Андрея Шевченко стали третьими в квартете и все еще имеет шансы выйти в плей-офф, если окажутся в числе лучших команд, занявших третьи места. Но такой расклад выглядит маловероятным, так как набрано всего три очка.

Параллельный матч группы С уже не имел никакого турнирного значения. Сборная Нидерландов, которая досрочно вышла в плей-офф с первого места, разгромила Северную Македонию, которая, в свою очередь, досрочно выбыла из борьбы.

Встреча завершилась со счетом 3:0. Сначала на 24-й минуте отличился форвард "Лиона" Мемфис Депай. А во втором тайме он дважды ассистировал полузащитнику "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдуму, который оформил дубль, забив на 51-й и 58-й минутах.

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