Букмекеры оценили шансы сборной Украины выиграть первый матч на Евро-2020 во втором туре

Сегодня, 17 июня, пройдут еще три матча второго тура группового этапа Евро-2020, в которых в 19:00 сыграют Украина и Северная Македония (Националь, Бухарест), в 22:00 - Дания и Бельгия (Паркен, Копенгаген), в 01:00 - Нидерланды и Австрия (Йохан Круифф Арена, Амстердам), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Букмекерская компания Parimatch выставила на эти матчи следующие коэффициенты:
Победа Украины - 1.70, ничья - 3.70, победа Северной Македонии - 6.00;
Победа Дании - 4.20, ничья - 3.20, победа Бельгии - 2.10;
Победа Нидерланд - 1.60, ничья - 4.20, победа Австрии - 6.10.
Все коэффициенты на Евро-2020 можно посмотреть здесь.
Напомним, Бельгия и Дания выступают в группе В вместе с Россией и Финляндией. А Украина, Северная Македония, Нидерланды и Австрия играют в группе С.
Матчи Украина - Северная Македония и Нидерланды - Австрия в прямом эфире покажет телеканал Qazsport, а игру Дания - Бельгия телеканал Qazaqstan.
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