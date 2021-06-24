Бензема побил рекорд Зидана на Евро-2020

Нападающий сборной Франции по футболу Карим Бензема сделал дубль в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 с командой Португалии.

Как информирует Opta, форвард "Реала" побил рекорд "трехцветных", забив в возрасте 33 лет и 186 дней более одного гола в игре финального турнира чемпионата Европы или чемпионата мира. Бензема превзошел Зинедина Зидана, который оформил дубль в матче Евро-2004 с Англией (2:1), когда ему был 31 год и 356 дней.

Бензема дебютировал в сборной Франции в марте 2007 года, с тех пор в национальной команде он провел 86 встреч, в которых забил 29 мячей и отдал 19 результативных передач.

Сборная Франции вышла в 1/8 финала Евро-2020, где сыграет с командой Швейцарии.

Появилось расписание матчей плей-офф Евро-2020

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