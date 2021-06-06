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Бензема оценил шансы сборной Франции выиграть Евро-2020

Франция сыграет с командами Германии, Португалии и Венгрии.

Бензема оценил шансы сборной Франции выиграть Евро-2020
Фото: Reuters©
Новости спорта Сборные Евро-2020
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Нападающий сборной Франции Карим Бензема оценил шансы команды выиграть предстоящий чемпионат Европы по футболу, сообщает "Спорт-Экспресс".

"У нас очень сильная команда, хорошие вратари, полузащитники и нападающие. Французские футболисты играют в лучших клубах мира. Не говорим о фаворитах, но знаем силу этой команды.

Должны быть уверенными в себе, чтобы показать, что мы лучшие. У нас сложная группа. Конечно, это мечта - попасть на вершину. Уже была одна мечта вернуться в сборную, теперь мы должны отдать все, чтобы выиграть титул", - приводит слова Бензема Marca.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Франция сыграет в группе F с командами Германии, Португалии и Венгрии.

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Метки:
Евро-2020 Франция Германия Португалия Венгрия

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