Англия выиграла группу, а партнер Зайнутдинова по команде помог Хорватии пробиться в плей-офф Евро-2020

Завершились матчи в группе D в рамках чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Сборная Англии обыграла команду Хорватии со счетом 1:0 и стала победителем группы. Единственный гол на 12-й минуте забил Рахим Стерлинг.

В параллельном матче сборная Хорватии переиграла команду Шотландии со счетом 3:1. Эта победа позволила ей выйти в плей-офф со второго места. Голы у победителей забили Никола Влашич (17-я минута), Лука Модрич (62-я) и Иван Перишич (77-я), а у Шотландии отличился Каллум Макгрегор (42-я).

Таким образом, Англия набрала семь очков, а у Чехии и Хорватии стало по четыре балла. Но по лучшей разнице мячей хорваты оказались выше чехов. А Шотландия с одним очком заняла последнее место в группе. Соперником Англии в плей-офф будет вторая команда из квартета F, а Хорватия сыграет со второй командой из квартета E - соперники определятся в среду.

Напомним, что Никола Влашич также, как и футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, выступает за московский ЦСКА.

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