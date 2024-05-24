Звезду АПЛ забанят на 10 лет? Летом его хотели продать "Сити" за 80 миллионов

Звезда "Вест Хэма" Лукас Пакета может быть дисквалифицирован на 10 лет, передают Vesti.kz.

По информации Daily Mail, футбольная ассоциация предъявила бразильцу четыре обвинения в предполагаемых договорных матчах, поскольку он умышленно получал предупреждение в попытке повлиять на ставки.

Утверждается, что Пакета намеренно получал желтые карточки в матчах английской премьер-лиги (АПЛ) против "Лестера", "Астон Виллы", "Лидса" и "Борнмута", чтобы он или его друзья могли получить прибыль на ставках.

Пакета категорически отрицает какие-либо обвинения, но если его признают виновным, дисквалификация может разрушить его карьеру. Намечавшийся летом его трансфер в "Манчестер Сити" за 80 миллионов фунтов стерлингов уже провалился.

Пакета выступает за "Вест Хэм" с 2022 года, до этого он был игроком "Лиона", "Милана" и "Фламенго". С 2018-го вызывается в сборную Бразилии.

В нынешнем сезоне АПЛ 26-летний полузащитник провел 31 матч, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.