Звезда ПСЖ близок к смене клуба после скандала с женой

По информации Football Insider, "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника сборной Марокко и ПСЖ Ашрафа Хакими, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что "красные дьяволы" опередили "Челси" в гонке за игроком, и теперь они считаются фаворитами на его подписание.

Согласно источнику, "Манчестер Юнайтед" готов заплатить за Хакими 60 миллионов евро, что должно устроить руководство ПСЖ. В свою очередь, "Челси" должен будет приложить дополнительные усилия, чтобы соблюсти правила финансового fair play.

Ашраф Хакими уже провел 37 матчей за ПСЖ в текущем сезоне, забив четыре гола и отдав пять результативных пасов. Его контракт с парижским клубом действует до июня 2026 года, а по данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 70 миллионов евро.

Напомним, что в феврале полузащитника ПСЖ обвинили в изнасиловании женщины во Франции. Его жена Хиба Абук заявила в марте, что пара находится в процессе развода.

24-летняя пострадавшая заявила, что игрок ПСЖ целовал ее в губы и грудь, снимал с нее одежду, а также совершил проникновение пальцами, несмотря на протесты с ее стороны. Она обратилась в полицию в конце февраля.

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