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Юрген Клопп пошутил над информацией о трансфере Мбаппе в "Ливерпуль"

Юрген Клопп пошутил над информацией о трансфере Мбаппе в "Ливерпуль"
©globallookpress.com

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, неоднозначно отреагировал на слухи о возможном интересе клуба к переходу нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, предпочитая подойти к вопросу с юмором, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Мы посмеялись над этим. Я могу сказать, что он действительно хороший игрок. Но финансовая сторона вопроса не устраивает нас совершенно.

Не хотел бы рушить эту историю, но насколько я знаю, здесь ничего нет. Хотя, может, кто-то в клубе что-то делает и готовит сюрприз для меня! Но такого не случалось за все мои восемь лет в команде. Это будет впервые", - цитирует Клоппа Athletic.

Ранее Мбаппе отказался активировать опцию продления контракта с ПСЖ до 2025 года. После этого парижане исключили игрока из заявки на предсезонный сбор в Японии и выставили его на трансфер.

Мбаппе перешел в ПСЖ в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

Главным претендентом на Мбаппе является мадридский "Реал". Но вероятно испанский гранд не будет подписывать его в летнее трансферное окно. Также француз заинтересовал один из клубов Саудовской Аравии, но сам игрок не рассматривает такой вариант развития карьеры.

Кроме того, "Челси" также включился в борьбу за Мбаппе.

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Метки:
Клопп Юрген Мбаппе Килиан Ливерпуль ПСЖ Футбольные трансферы

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