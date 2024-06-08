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"Я в топ-3 лучших защитников АПЛ". Футболист сделал признание и назвал себя скромным

"Я в топ-3 лучших защитников АПЛ". Футболист сделал признание и назвал себя скромным
©ФК "Арсенал"

Французский защитник "Арсенала" Вильям Салиба считает, что входит в тройку лучших защитников английской премьер-лиги (АПЛ). По его словам, он соответствует этому уровню второй год подряд, сообщают Vesti.kz.

"Думаю, я вхожу в топ-3, да. У нас лучшая оборона сезона. Я скромный человек, но в прошлом году, как и в этом, я вхожу в тройку лучших защитников.

Мне еще предстоит поработать, чтобы подняться еще выше: концентрация, настоящая стабильность по ходу всего сезона – такая, чтобы за год всего в одном или двух матчах я был не так хорош.

С точки зрения концентрации я стал гораздо лучше. Раньше я мог проводить топ-матч, а потом случался небольшой эпизод, и я засыпал. Такого больше не бывает. Я всегда остаюсь начеку", - цитирует его слова Sports.ru со ссылкой на L'Equipe.

23-летний Салиба является футболистом "Арсенала" с 2019 года, но проводить полные сезоны в Лондоне начал только с кампании 2022/23.

В завершившемся сезоне он провел 50 матчей во всех турнирах и забил два гола. Этим летом он сыграет на Евро-2024 за сборную Франции, в составе которой уже провел 14 игр. 

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Метки:
Футбол Арсенал АПЛ Франция Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу

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