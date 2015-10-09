Вслед за Салахом. "Ливерпуль" решил выставить за дверь пятерых игроков

Английский "Ливерпуль" готовит серьёзную перестройку состава — вслед за уходом египетского вингера Мохамеда Салаха клуб может расстаться сразу с несколькими футболистами, передают Vesti.kz.

Масштабные изменения в составе

По информации The Sun, Ливерпуль намерен провести серьёзную чистку состава в летнее трансферное окно. Ранее клуб уже объявил, что команду покинет Мохамед Салах по окончании сезона.

Теперь же мерсисайдцы готовы выставить на трансфер ещё четырёх игроков.

Кто может покинуть клуб

Согласно источнику, на продажу будут выставлены английский защитник Джо Гомес, аргентинский полузащитник Алексис Мак Аллистер, а также нападающие - итальянец Федерико Кьеза и нидерландец Коди Гакпо.

Кроме того, под вопросом остаётся будущее английского хавбека Кёртиса Джонса — окончательное решение по нему пока не принято.

Уход свободным агентом

Ещё одним игроком, который, вероятно, покинет клуб, является защитник Эндрю Робертсон. Ожидается, что он уйдёт летом в статусе свободного агента после завершения контракта.

Клопп оформил трансфер 23-летнего игрока за 20 миллионов

