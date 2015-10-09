Англия
Сегодня 15:15
 

Вслед за Салахом. "Ливерпуль" решил выставить за дверь пятерых игроков ©Depositphotos/mrogowski_photography

Английский "Ливерпуль" готовит серьёзную перестройку состава — вслед за уходом египетского вингера Мохамеда Салаха клуб может расстаться сразу с несколькими футболистами, передают Vesti.kz.

Английский "Ливерпуль" готовит серьёзную перестройку состава — вслед за уходом египетского вингера Мохамеда Салаха клуб может расстаться сразу с несколькими футболистами, передают Vesti.kz.

Масштабные изменения в составе

По информации The Sun, Ливерпуль намерен провести серьёзную чистку состава в летнее трансферное окно. Ранее клуб уже объявил, что команду покинет Мохамед Салах по окончании сезона.

Теперь же мерсисайдцы готовы выставить на трансфер ещё четырёх игроков.

Кто может покинуть клуб

Согласно источнику, на продажу будут выставлены английский защитник Джо Гомес, аргентинский полузащитник Алексис Мак Аллистер, а также нападающие - итальянец Федерико Кьеза и нидерландец Коди Гакпо.

Кроме того, под вопросом остаётся будущее английского хавбека Кёртиса Джонса — окончательное решение по нему пока не принято.

Уход свободным агентом

Ещё одним игроком, который, вероятно, покинет клуб, является защитник Эндрю Робертсон. Ожидается, что он уйдёт летом в статусе свободного агента после завершения контракта.

Клопп оформил трансфер 23-летнего игрока за 20 миллионов

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

Лига чемпионов 2025/26   •   Франция, Париж   •   1/4 финала, мужчины
9 апреля 00:00   •   не начат
ПСЖ
- : -
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 108 человек

