Возвращение Роналду в "МЮ" назвали ошибкой

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер, ранее тренировавший "Манчестер Юнайтед", поделился своими воспоминаниями от возвращение португальца Криштиану Роналду в клуб, передает Vesti.kz.

Криштиану вернулся в английский гранд летом 2021 года и провел в команде полтора сезона. До этого он играл в клубе с 2003 по 2009 годы.

"Наверное, это было неправильное решение с нашей стороны. Но в тот момент мы думали, что все делаем верно. Первыми словами моего ассистента были: "Как мы будем теперь защищаться?" - передает слова Сульшера NRK.

Тогда Роналду сыграл 54 матча, записав на свой счет 27 голов и пять результативных передач. Он покинул команду со скандалом.

С января 2023 года Криштиану выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб "Аль-Наср".