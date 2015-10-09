Кто возглавил "Бёрнли" Сатпаева? Он отказывал Казахстану и тренировал Зидана с Балотелли

Новым тренером Дастана Сатпаева в английском "Бёрнли" будет 50-летний швейцарский специалист Фабио Челестини. Корреспондент Vesti.kz знакомит вас с карьерой этого наставника и рассказывает самые интересные факты.

О назначении Челестини в "Бёрнли" стало известно 28 октября. Сам швейцарец отметил, что в этом клубе он видит команду с большим потенциалом и качественными футболистами, которые способны оправдать надежды фанатов. А то, что "Бёрнли" после 12 туров занимает 22-е место в таблице чемпионшипа, его не пугает, так как, по его словам, он с таким уже сталкивался.

Играл за сборную Швейцарии и пылил в Ла Лиге

В прошлом Фабио сам играл на довольно приличном уровне. С 1998 по 2007 годы он провёл 35 матчей и забил два гола в составе сборной Швейцарии. С командой он даже ездил на Евро-2004, где провёл две игры на групповой стадии.

На клубном уровне он начинал карьеру в "Лозанне", а за границей играл за французские "Труа" и "Марсель", а также испанские "Леванте" и "Хетафе". Суммарно провёл 146 матчей и забил два гола в Ла Лиге, а также отметился тремя забитыми мячами в 109 встречах Лиги 1.

В еврокубках он провёл 46 матчей за всю карьеру, забив в них шесть голов. В августе 1998 года оформил покер в квалификационной игре Кубка обладателей кубков против армянского "Аракса" в составе "Лозанны" (5:1).

В составе "Марселя" он участвовал в Лиге чемпионов и был одноклубником Дидье Дрогба, а также товарищем будущего игрока казахстанского "Окжетпеса" Дмитрия Сычёва.

Тренировал Зидана с Балотелли и мог возглавить Казахстан

С 2014 года Челестини начал самостоятельную тренерскую карьеру. Уже через два года он был признан лучшим тренером года в Суперлиге Швейцарии, поставив "Лозанне" красивый атакующий футбол.

Но по-настоящему крупные успехи пришли к нему в 2025 году. Тогда он завоевал золотой дубль со швейцарским "Базелем", а феерил в его команде уже опытный Джердан Шакири. После этого Фабио подписал контракт с московским ЦСКА, с которым в первой же игре завоевал Суперкубок России.

Первую половину сезона 2025/26 ЦСКА провёл с Челестини вполне удовлетворительно, но после зимней паузы столичному клубу не удалось показывать такой же яркий футбол. В итоге в начале мая контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

Кстати, в ЦСКА Челестини работал с 20-летним полузащитником, который является уроженцем Рудного (Костанайская область). Казахстанцев по паспорту он пока не тренировал, и в этом плане Сатпаев будет первым.

Одна из самых больших звёзд, которую тренировал Челестини, - итальянский форвард Марио Балотелли. С конца 2022-го до начала 2023-го они работали вместе в "Сьоне". Но в итоге в шести матчах при Челестини швейцарцы не одержали ни одной победы, а Балотелли ни разу не забил, поэтому тренер был уволен.

Также Фабио тренировал сынав "Лозанне" в 2018 году. Под его руководством полузащитник провёл 11 матчей, в которых забил два гола и сделал один ассист.

Летом этого года Казахстанская федерация футбола (КФФ) предпринимала попытки пригласить Челестини на пост главного тренера сборной Казахстана. В итоге сообщалось, что КФФ не смогла договориться со швейцарцем по финансовым условиям. Позже на вакантный пост был назначен нидерландец Джон ван'т Схип.

Итальянские корни и попытка выучить русский язык

Челестини родился в Швейцарии и по паспорту является именно швейцарцем. Однако этнически в нём течёт итальянская кровь, причём от обоих родителей. Поэтому когда в России был спор вокруг того - правильно ли называть Фабио итальянцем, он дал понять, что назвать его итальянцем не будет ошибкой, причислив себя и к швейцарцам, и к итальянцам.

Это будет первый опыт работы в Англии для Фабио. Ни в статусе футболиста, ни в статусе тренера он ранее там не работал. При этом языкового барьера быть не должно, так как тренер владеет пятью языками, включая английский. Также говорит на итальянском, немецком, французском и испанском.

Когда Челестини возглавлял московский ЦСКА, то у него интересовались - будет ли он изучать русский. Он отмечал, что хочет это сделать, но признавал, что этот язык даётся ему тяжело. В итоге Фабио проработал в России не так много, чтобы выучить русский. Но строить коммуникацию с Дастаном на английском, думается, будет несложно.

Отметим, что дебют Челестини на посту главного тренера "Бёрнли" запланирован на субботу, 31 октября. В рамках 13-го тура чемпионшипа команда на своём поле примет идущий на 11-й позиции. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по казахстанскому времени.

Также добавим, что участие в этой игре Сатпаева под большим вопросом, так как в последнем матче он получил повреждение, из-за которого было принято решение не вызывать его в сборную Казахстана на матчи Лиги наций против Молдовы (13 ноября) и Словакии (16 ноября).

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