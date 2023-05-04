Владелец "Челси" высказался о будущем своего клуба

Владелец лондонского "Челси" Тодд Боули высказался о будущем своего клуба, передает "Чемпионат". Он отметил, что понимает требовательность фанатов.

"Чтобы построить отличный проект, нужно построить команду. Тренер в данном случае становится дирижером вашего проекта. Думаю, за это время мы многое изучили относительно самых разных рынков, мы изучили вопросы с глобальной точки зрения.

Мы понимаем требовательность фанатов: они хотят побеждать, мы понимаем. Мы тоже хотим побеждать, но мы сразу думали о нашем проекте как о долгосрочном. Мы придерживаемся долгосрочного плана и верим, что сможем выйти на правильный путь. Мы часть лучшей лиги в мире, мы находимся в лучшем, по моему мнению, городе мира, у нас отличный район в одном из лучших городов мира", - сказал Боули.

Отметим, что сейчас "Челси" идет лишь на 12-м месте в АПЛ.

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