В "Манчестер Юнайтед" решили судьбу главного тренера

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг останется на посту рулевого. Об этом сообщает портал Goal.com, передает Vesti.kz.

В клубе обсуждалась идея увольнения нидерландца и поиска другого специалиста. В итоге по информации источника владелец "красных дьяволов" Джим Рэтклифф решил дать шанс тренеру.

Отмечается, что он разрабатывает стратегию, которая в случае необходимости позволит клубу быстро заменить тен Хага. Эта опция будет использована, если результаты будут плохими, и нидерландца признают несоответствующим требованиям.

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При этом тен Хаг возглавляет команду с 2022 года. Под его руководством "МЮ" выиграл лишь один трофей. В прошлом году он привел команду к завоеванию кубка английской Лиги.

На текущий момент "маникунианцы" располагается на шестой строчке в таблице АПЛ.