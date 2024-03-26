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Новости спорта Футбол Англия
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В "Манчестер Юнайтед" решили судьбу главного тренера

В "Манчестер Юнайтед" решили судьбу главного тренера
©ФК "МЮ"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг останется на посту рулевого. Об этом сообщает портал Goal.com, передает Vesti.kz.

В клубе обсуждалась идея увольнения нидерландца и поиска другого специалиста. В итоге по информации источника владелец "красных дьяволов" Джим Рэтклифф решил дать шанс тренеру.

Отмечается, что он разрабатывает стратегию, которая в случае необходимости позволит клубу быстро заменить тен Хага. Эта опция будет использована, если результаты будут плохими, и нидерландца признают несоответствующим требованиям.

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При этом тен Хаг возглавляет команду с 2022 года. Под его руководством "МЮ" выиграл лишь один трофей. В прошлом году он привел команду к завоеванию кубка английской Лиги.

На текущий момент "маникунианцы" располагается на шестой строчке в таблице АПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3 Манчестер Сити 28 19 6 3 63-28 63
4 Астон Вилла 29 17 5 7 60-42 56
5 Тоттенхэм Хотспур 28 16 5 7 59-42 53
6 Манчестер Юнайтед 28 15 2 11 39-39 47
7 Вест Хэм Юнайтед 29 12 8 9 46-50 44
8 Брайтон энд Хов Альбион 28 11 9 8 50-44 42
9 Вулверхэмптон Уондерерс 28 12 5 11 42-44 41
10 Ньюкасл Юнайтед 28 12 4 12 59-48 40
11 Челси 27 11 6 10 47-45 39
12 Фулхэм 29 11 5 13 43-44 38
13 Борнмут 28 9 8 11 41-52 35
14 Эвертон 28 8 7 13 29-39 31
15 Кристал Пэлас 28 7 8 13 33-48 29
16 Брентфорд 29 7 5 17 41-54 26
17 Ноттингем Форест 29 6 7 16 35-51 25
18 Лутон Таун 29 5 7 17 42-60 22
19 Бернли 29 4 5 20 29-63 17
20 Шеффилд Юнайтед 28 3 5 20 24-74 14

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Метки:
Манчестер Юнайтед АПЛ Футбол

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