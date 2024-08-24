В "Ливерпуле" отреагировали на "переход" рекордсмена Евро-2024

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал отсутствие новичков в мерсисайдском клубе в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

Он также ответил на вопрос о подписании вратаря сборной Грузии и "Валенсии" Георгии Мамардашвили.

"Я не переживаю по этому поводу, полностью доверяю тем игрокам, которые в моем распоряжении. У нас хороший состав. Мамардашвили? Я ничего не могу сказать, пока контракт не будет подписан", - цитирует нидерландского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Мамардашвили выступает за "Валенсию" с 2022 года. До этого он играл на родине за "Локомотив" (Тбилиси), "Рустави", "Динамо" (Тбилиси).

Напомним, Мамардашвили стал одним из самых ярких игроков сборной Грузии на минувшем чемпионате Европы-2024 в Германии, где они дошли до 1/8 финала и проиграли будущему чемпиону Испании - 1:4. Мамардашвили совершил 30 сэйвов, почти повторив рекорд экс-вратаря сборной России Игоря Акинфеева, в активе которого 32 спасения на Евро-2008.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего голкипера в 45 миллионов евро.