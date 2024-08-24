В "Ливерпуле" отреагировали на "переход" рекордсмена Евро-2024
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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал отсутствие новичков в мерсисайдском клубе в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал отсутствие новичков в мерсисайдском клубе в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.
Он также ответил на вопрос о подписании вратаря сборной Грузии и "Валенсии" Георгии Мамардашвили.
"Я не переживаю по этому поводу, полностью доверяю тем игрокам, которые в моем распоряжении. У нас хороший состав. Мамардашвили? Я ничего не могу сказать, пока контракт не будет подписан", - цитирует нидерландского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.
Мамардашвили выступает за "Валенсию" с 2022 года. До этого он играл на родине за "Локомотив" (Тбилиси), "Рустави", "Динамо" (Тбилиси).
Напомним, Мамардашвили стал одним из самых ярких игроков сборной Грузии на минувшем чемпионате Европы-2024 в Германии, где они дошли до 1/8 финала и проиграли будущему чемпиону Испании - 1:4. Мамардашвили совершил 30 сэйвов, почти повторив рекорд экс-вратаря сборной России Игоря Акинфеева, в активе которого 32 спасения на Евро-2008.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего голкипера в 45 миллионов евро.
Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Брайтон энд Хов Альбион
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|3
|Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|5
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|8
|Манчестер Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|9
|Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11
|Лестер Сити
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|13
|Кристал Пэлас
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|15
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|16
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18
|Ипсвич
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|19
|Вулверхэмптон Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|20
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
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