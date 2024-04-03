В "Ливерпуле" испугались ухода Юргена Клоппа

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк заявил, что боится завершения сезона из-за ухода главного тренера Юргена Клоппа, сообщают Vesti.kz.

Клопп покинет "Ливерпуль" по окончании сезона, который он возглавляет с 2015 года.

"Это будет очень тяжело. Я очень эмоциональный человек и не люблю прощаться. Быть капитаном сейчас будет ужасно в том смысле, что, вероятно, придется немного поговорить. И я боюсь этого дня.

Если мы добьемся успеха, будет намного проще. Такова цель на данный момент. Но это сложно, и уходит не только босс, будет много изменений и уйдет больше сотрудников. Это будет трудный день. До этого дня мы будем бороться и сохранять позитивный настрой, приложим все усилия и внимание, чтобы сделать сезон успешным.

Мы знаем, что конец сезона будет эмоциональным. Но мы можем сделать его в хорошем смысле эмоциональным, выиграв трофеи. Это то, что мы хотим сделать для себя. Мы хотим сделать это для босса. Мы хотим сделать это для футбольного клуба и болельщиков по всему миру", - сказал ван Дейк ITV News.