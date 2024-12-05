В футболе могут ввести новое правило из-за вратарей

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в данный момент тестирует новое правило, связанное с наказанием вратарей за задержку времени, передают Vesti.kz.

По информации Givemesport, в настоящее время судья имеет право назначить свободный удар, если вратарь, по его мнению, слишком долго удерживает мяч. Однако большинство арбитров неохотно это фиксирует из-за явной возможности забить гол со стандарта.

На молодежном чемпионате Англии и Мальте уже протестировано новое правило. Голкиперы, удерживавшие мяч дольше восьми секунд, могли быть наказаны угловым у своих ворот. Судьи при этом должны были вести обратный отсчет, начиная с 5 секунд.

Теперь этот метод будет опробован еще в итальянской лиге до 20 лет, где вместо углового будет назначаться аут. Если новое правило окажется успешным, он, скорее всего, будет применен на практике в других чемпионатах.