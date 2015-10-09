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В АПЛ задумали трансфер лучшего вратаря мира. Подробности

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В АПЛ задумали трансфер лучшего вратаря мира. Подробности ©instagram.com/emi_martinez26/

"Манчестер Юнайтед" проявляет заинтересованность в подписании голкипера "Астон Виллы" аргентинца Эмилиано Мартинеса, передают Vesti.kz.

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"Манчестер Юнайтед" проявляет заинтересованность в подписании голкипера "Астон Виллы" аргентинца Эмилиано Мартинеса, передают Vesti.kz.

По информации журналиста ESPN Лео Парадизо, манкунианцы уже вышли на контакт с представителями аргентинского вратаря. В клубе рассматривают его в качестве замены камерунца Андре Онане, который близок к уходу с "Олд Траффорд" (стадион МЮ).

Мартинес - чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины и один из самых стабильных вратарей последних лет. В завершившемся сезоне он провел 53 матча за "Астон Виллу", пропустив 61 гол и оформив 16 "сухих" встреч.

Эмилиано также дважды подряд - в 2023 и 2024 годах - становился обладателем престижного приза имени Льва Яшина, который ежегодно вручается лучшему вратарю мира.


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