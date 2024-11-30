В АПЛ установлено историческое достижение

Нападающий "Борнмута" Джастин Клюйверт вошел в историю Английской Премьер-лиги, став первым игроком, оформившим хет-трик исключительно с пенальти, сообщают Vesti.kz со ссылкой на OptaJoe.

В матче 13-го тура против "Вулверхэмптона" голландец трижды безупречно исполнил одиннадцатиметровые удары.

Примечательно, что все пенальти были назначены за фолы на бразильском нападающем Эванилсоне, который также установил уникальное достижение, заработав три пенальти в одной игре.

Благодаря усилиям Клюйверта, "Борнмут" одержал гостевую победу со счетом 4:2.

"Бонмут", набрав 18 очков, занимает 11 место в АПЛ. У "Вулверхэмптона" девять баллов и 18 место в таблице Премьер-лиги.

Отметим, что Джастин является сыном известно в прошлом нападающего сборной Нидерландов Патрика Клюйверта.