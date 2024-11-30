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Англия
Вчера 23:13
 

В АПЛ установлено историческое достижение

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В АПЛ установлено историческое достижение ©x.com/afcb_superstore

Нападающий "Борнмута" Джастин Клюйверт вошел в историю Английской Премьер-лиги, став первым игроком, оформившим хет-трик исключительно с пенальти, сообщают Vesti.kz со ссылкой на OptaJoe.

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Нападающий "Борнмута" Джастин Клюйверт вошел в историю Английской Премьер-лиги, став первым игроком, оформившим хет-трик исключительно с пенальти, сообщают Vesti.kz со ссылкой на OptaJoe.

В матче 13-го тура против "Вулверхэмптона" голландец трижды безупречно исполнил одиннадцатиметровые удары.

Примечательно, что все пенальти были назначены за фолы на бразильском нападающем Эванилсоне, который также установил уникальное достижение, заработав три пенальти в одной игре.

Благодаря усилиям Клюйверта, "Борнмут" одержал гостевую победу со счетом 4:2.

"Бонмут", набрав 18 очков, занимает 11 место в АПЛ. У "Вулверхэмптона" девять баллов и 18 место в таблице Премьер-лиги.

Отметим, что Джастин является сыном известно в прошлом нападающего сборной Нидерландов Патрика Клюйверта.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 12 10 1 1 24-8 31
2 Брайтон энд Хов Альбион 13 6 5 2 22-17 23
3 Манчестер Сити 12 7 2 3 22-17 23
4 Челси 12 6 4 2 23-14 22
5 Арсенал 12 6 4 2 21-12 22
6 Ноттингем Форест 13 6 4 3 16-13 22
7 Брентфорд 13 6 2 5 26-23 20
8 Тоттенхэм Хотспур 12 6 1 5 27-13 19
9 Астон Вилла 12 5 4 3 19-19 19
10 Ньюкасл Юнайтед 13 5 4 4 14-14 19
11 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
12 Фулхэм 12 5 3 4 17-17 18
13 Манчестер Юнайтед 12 4 4 4 13-13 16
14 Вест Хэм Юнайтед 12 4 3 5 15-19 15
15 Эвертон 12 2 5 5 10-17 11
16 Лестер Сити 13 2 4 7 16-27 10
17 Кристал Пэлас 13 1 6 6 11-18 9
18 Вулверхэмптон Уондерерс 13 2 3 8 22-32 9
19 Ипсвич 13 1 6 6 13-24 9
20 Саутгемптон 13 1 2 10 10-25 5

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