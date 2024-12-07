В АПЛ отменили важный матч "Ливерпуля"

Матч 15-го тура Английской премьер-лиги между "Эвертоном" и "Ливерпуле" отменен из-за неблагоприятных погодных условий в городе, передают Vesti.kz.

"Сегодняшнее мерсисайдское дерби отложено из-за неблагоприятных погодных условий", – говорится в сообщении "Эвертона".

Городской совет Ливерпуля подтвердил, что матч был отложен из-за шторма Дарраг.

В пятницу метеорологи заявили о желтом уровне погодной опасности, который ожидается в субботу. Из-за шторма уже были отложены несколько матчей в Чемпионшипе, Лиге 2, а также в чемпионате Уэльса.

"Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков. "Эвертон" с 14 очками расположился на 15-й строчке.