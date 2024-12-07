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В АПЛ отменили важный матч "Ливерпуля"

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В АПЛ отменили важный матч "Ливерпуля" ©facebook.com/LiverpoolFC

Матч 15-го тура Английской премьер-лиги  между "Эвертоном" и "Ливерпуле" отменен из-за неблагоприятных погодных условий в городе, передают Vesti.kz

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Матч 15-го тура Английской премьер-лиги  между "Эвертоном" и "Ливерпуле" отменен из-за неблагоприятных погодных условий в городе, передают Vesti.kz

"Сегодняшнее мерсисайдское дерби отложено из-за неблагоприятных погодных условий", – говорится в сообщении "Эвертона".

Городской совет Ливерпуля подтвердил, что матч был отложен из-за шторма Дарраг.

В пятницу метеорологи заявили о желтом уровне погодной опасности, который ожидается в субботу. Из-за шторма уже были отложены несколько матчей в Чемпионшипе, Лиге 2, а также в чемпионате Уэльса.

"Ливерпуль" занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков. "Эвертон" с 14 очками расположился на 15-й строчке.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4 Манчестер Сити 14 8 2 4 25-19 26
5 Брайтон энд Хов Альбион 14 6 5 3 23-20 23
6 Фулхэм 14 6 4 4 21-19 22
7 Ноттингем Форест 14 6 4 4 16-16 22
8 Астон Вилла 14 6 4 4 22-23 22
9 Борнмут 14 6 3 5 21-19 21
10 Тоттенхэм Хотспур 14 6 2 6 28-15 20
11 Брентфорд 14 6 2 6 27-26 20
12 Ньюкасл Юнайтед 14 5 5 4 17-17 20
13 Манчестер Юнайтед 14 5 4 5 17-15 19
14 Вест Хэм Юнайтед 14 4 3 7 18-27 15
15 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16 Лестер Сити 14 3 4 7 19-28 13
17 Кристал Пэлас 14 2 6 6 12-18 12
18 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19 Вулверхэмптон Уондерерс 14 2 3 9 22-36 9
20 Саутгемптон 14 1 2 11 11-30 5

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