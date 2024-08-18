Уедет к Роналду? Стало известно будущее Холланда в "Манчестер Сити"

Английский "Манчестер Сити" планирует увеличить заработную плату норвежского форварда Эрлинга Холанда, передает Vesti.kz со ссылкой на The Mirror.

Недавно он посещал "Аль-Наср", где встречался с португальской звездой команды Криштиану Роналду, сенегальцем Садио Мане и спортивным директором клуба Фернандо Йерро.

Отметим, что Холанд может покинуть "Манчестер Сити". Выяснилось, что в его контракте, рассчитанном до 2027 года, есть пункт о выкупе с 2025 года.

Он играет за "горожан" с 2022 года. В составе английского клуба сыграл 66 матчей, в которых забил 63 гола.