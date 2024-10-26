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Англия
Вчера 13:40
 

Тренер "Челси" раскритиковал капитана команды

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Тренер "Челси" раскритиковал капитана команды ©chelseafc.com

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска выразил недовольство тем, как защитник Рис Джеймс выполнят роль лидера в лондонской команде, передают Vesti.kz

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Главный тренер "Челси" Энцо Мареска выразил недовольство тем, как защитник Рис Джеймс выполнят роль лидера в лондонской команде, передают Vesti.kz

20 октября Джеймс провел первый матч в нынешнем сезоне после восстановления от травмы. Он вывел "Челси" с капитанской повязкой на выездную игру против "Ливерпуля" в АПЛ (1:2).

"Джеймс на верном пути, он прогрессирует, но от Риса я ожидаю большего в плане лидерства. Для меня, если ты капитан, то ты должен отдавать больше. Ты должен отдавать больше остальных.

Он один из наших капитанов, и я, как и его партнеры по команде, ожидаем, чтобы он всегда отдавал больше с точки зрения лидерства", — цитирует Мареску The Guardian.

Джеймс является воспитанником "Челси", он находится в системе клуба с 2006 года. С лондонским клубом защитник сборной Англии выигрывал Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. 

 

 

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 9 7 2 0 20-9 23
2 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
3 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
4 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
5 Брайтон энд Хов Альбион 9 4 4 1 16-12 16
6 Ноттингем Форест 9 4 4 1 11-7 16
7 Челси 8 4 2 2 17-10 14
8 Тоттенхэм Хотспур 8 4 1 3 18-9 13
9 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 8 3 3 2 8-8 12
13 Манчестер Юнайтед 8 3 2 3 7-9 11
14 Лестер Сити 9 2 3 4 13-17 9
15 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
16 Вест Хэм Юнайтед 8 2 2 4 11-15 8
17 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
18 Кристал Пэлас 8 0 3 5 5-11 3
19 Вулверхэмптон Уондерерс 9 0 2 7 12-25 2
20 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1

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