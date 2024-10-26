Тренер "Челси" раскритиковал капитана команды

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска выразил недовольство тем, как защитник Рис Джеймс выполнят роль лидера в лондонской команде, передают Vesti.kz.

20 октября Джеймс провел первый матч в нынешнем сезоне после восстановления от травмы. Он вывел "Челси" с капитанской повязкой на выездную игру против "Ливерпуля" в АПЛ (1:2).

"Джеймс на верном пути, он прогрессирует, но от Риса я ожидаю большего в плане лидерства. Для меня, если ты капитан, то ты должен отдавать больше. Ты должен отдавать больше остальных.

Он один из наших капитанов, и я, как и его партнеры по команде, ожидаем, чтобы он всегда отдавал больше с точки зрения лидерства", — цитирует Мареску The Guardian.

Джеймс является воспитанником "Челси", он находится в системе клуба с 2006 года. С лондонским клубом защитник сборной Англии выигрывал Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.